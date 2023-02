– A baloldal által elfogadott lakásrendelet már az elején törvénytelen volt – jelentette ki pénteken szegedi sajtótájékoztatóján Chovanecz Kata. A fideszes képviselő emlékeztetett, hogy a Fidesz–KDNP képviselői már tavaly májusi elfogadásakor rámutattak, hogy a legutóbb elfogadott rendelet jogsértő, és felszólították a baloldali városvezetést, hogy alkosson a jogszabályoknak megfelelő lakásrendeletet, a törvénytelenül beszedett óvadékokat és egyéb díjakat pedig az IKV fizesse vissza. A javaslatukat azonban a városvezetés napirendre sem vette.

A képviselő hozzátette, hogy a jogszabályokba ütköző lakásrendeletre hivatkozva szegediekért dolgozó orvosokat, ápolókat, mentősöket és más egészségügyben dolgozókat, valamint pedagógusokat hoztak méltatlan helyzetbe és tettek volna utcára. Emiatt kezdeményezték, hogy a közérdekű feladatot ellátó emberek is bérelhessenek piaci áron önkormányzati lakásokat. A Kúria egyébként a napokban megsemmisítette a rendeletet, így újat kell alkotni helyette.

Fotós: Gémes Sándor

Chovanecz Kata arra is felhívta a figyelmet, hogy az önkormányzat decemberben bezárta szinte valamennyi kulturális és sportlétesítményét, illetve három óvodaépületet is. Így járt a Tiszavirág Sportuszoda is, amelynek rezsiköltségéhez ugyancsak a kormány járult hozzá, lehetővé téve újranyitását, és gyermekek százainak rendszeres, és ezreinek alkalmi sportolását.

– Mihálffy Béla Fidesz–KDNP-s országgyűlési képviselő munkájának további eredménye, hogy ezen felül a szegedi önkormányzat – az országban a harmadik legmagasabb –, közel 1,3 milliárd forintos rezsitámogatásban részesül – tette hozzá a képviselő, aki szerint épp az 1,3 milliárdos kormányzati támogatás miatt felszabaduló pénzügyi források teszik lehetővé a nyugdíjasoknak és gyermekes családoknak járó 10 ezer forintos támogatás emelését.