Az esetről nemrégiben a falu polgármestere, Drimba Tibor osztott meg egy rövid bejegyzést közösségi oldalán. Mint a Délmagyarországnak elmondta, aznap rövid időn belül hárman is betelefonáltak hozzá a hivatalba, érdeklődve: tud-e az önkormányzat arról a társaságról, amelyik házakhoz csenget be azzal az ajánlattal, hogy leaszfaltozza a kocsibejárót. A községházán nem tudtak a dologról, bár ettől még éppen lehetett volna szó legális vállalkozásról is. Az viszont már gyanús volt, hogy a csapat mindenütt más négyzetméterárat mondott. Az szintén életszerűtlennek tűnt, hogy ezt a technológiát egy kisteherautóval oldják meg – mondta a falu első embere.

Drimba értesítette a körzeti megbízottat, aki a faluban épp sebességmérést végző kollégáival együtt a csapat nyomába eredt. Miután megtalálták, igazoltatták őket – egyebet nem tehettek, hiszen bűncselekményt nem követtek el. Ám érdekes módon a rendőri intézkedést követően azonnal távoztak Marosleléről, és azóta sem látta ott őket senki.

A polgármester azt mondta, a faluban már sokadszor sikerült hasonló gyanús társaságok tevékenységét megelőzni, nem is volt példa átverésre évek óta. – A marosleleiek szerencsére éberek, egymásra is figyelnek. A továbbiakban is kérem, hogy ha bárki bármi szokatlant lát, azonnal jelezze a rendőröknek vagy a polgárőröknek, de természetesen engem is hívhatnak – mondta.