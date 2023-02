Szegedi hírek 1 órája

Mihálffy: a szegediekért dolgozók lakhatása legyen közérdek

Új lakásrendeletet kell alkotnia a szegedi városvezetésnek, mert a korábbit törvénytelennek nyilvánította a Kúria. Most Mihálffy Béla országgyűlési képviselő indítványt nyújtott be arra vonatkozóan, hogy a szegediekért dolgozók is bérelhessenek piaci alapon lakást.

Mihálffy szerint olyan új rendeletet kell alkotnia a városnak, amely által nem csorbulhatnak a szegediek szociális jogai. Archív fotó: Frank Yvette

– A szegediekért dolgozók lakhatása legyen közérdek – ezt kéri Mihálffy Béla, a 2-es számú választókörzet országgyűlési képviselője. Szerdán közösségi oldalán osztotta meg a hírt, miszerint kedden benyújtottak egy indítványt a szegedi városvezetés felé annak kapcsán, hogy a nap mint nap a szegediekért dolgozók, pedagógusok, egészségügyi, rendvédelmi, honvédelmi dolgozók is bérelhessenek piaci alapon lakást az önkormányzattól. A képviselő bejegyzésében arra kérte a városvezetést és a baloldali többséget, hogy a most pénteki közgyűlésen támogassák a Fidesz és a KDNP módosító indítványát, hogy a törvénytelenség miatt méltatlan helyzetbe került, a szegedi közösség érdekében dolgozók problémája megoldódjon. Mihálffy emlékeztetett, a független magyar bíróság már döntött arról, hogy a baloldali többség által elfogadott lakásrendelet törvénytelen, ezért újat kell alkotni. A Kúria döntéséről lapunk is beszámolt a közelmúltban, akkor a téma kapcsán a Délmagyarországnak az országgyűlési képviselő azt mondta, hogy folyamatosan jelezték a baloldali városvezetésnek, hogy törvénytelen a lakásrendelet, amely alapján egészségügyi dolgozók, rendvédelmi dolgozók és pedagógusok kerültek méltatlan helyzetbe. Megjegyezte, többször kérték az önkormányzattól, hogy módosítsa a rendeletet, de hiába, végül a független magyar bíróság mondta ki a rendelet törvénybe ütközését, így most olyan új rendeletet kell alkotnia a városnak, amely által nem csorbulhatnak a szegediek és a rászorulók szociális jogai. Mint ismert, a szegedi önkormányzat lakásrendeletével kapcsolatos ügy már tavaly nyár óta húzódik. Mihálffy Béla már akkor felhívta a polgármester figyelmét arra, hogy törvénytelen a baloldali többség által elfogadott rendelet. A képviselő szerint többek közt ez a bánásmód eredményezi azt, hogy a szegedi klinikákon ellátásokat kell, kellett leállítani szakemberhiány miatt. A dolgozók sorra költöznek el olyan városokba, ahol támogatják őket, hiszen ott is ugyanúgy megkapják a kormány által többszörösére emelt bérüket.

