A csúszda úgynevezett római technikával készült, márvány berakások díszítik. Lekerekített, csiszolt, él nélküli felület, ergonómiailag is rendben van. Az elkészítésekor a város és az egyesület minden támogatást megadott, a majolikagyár egyik régi üzemcsarnokában építettük össze. Mivel a népkerti rész egy ingoványos talajú terület, ezért a csúszdának hatalmas alapot építettünk, legalább másfél métereset, vashuzalokkal erősítve. Még a földrengésnek is ellenállna. E miatt nem lehetne elhelyezni máshol. Az átadásakor egy még pelenkás kisgyerek volt az első, aki kipróbálta. Hatalmas boldogság volt az arcán. A kőcsúszda úgy érzem, most „politikai hajcihőbe” került, én meg ezt kikérem magamnak! Nem szeretnék ebben a kérdésben politikát látni, csakis a művészetet, azt viszont a legmagasabb fokon