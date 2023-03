Általánosságban is elmondható, hogy minden osztályunkban magas színvonalú az oktatás. A kompetenciaméréseken tartósan kiemelkedő eredményeket érnek el a diákjaink, az intézmény folyamatosan a legjobbak között szerepel. De fontosak számunkra a középiskolai visszajelzések is, amelyek azt mutatják, hogy a nálunk végzett fiatalok később is megtartják azokat a jegyeket, amelyeket nálunk kaptak, és helytállnak a középiskolai tanulmányaik során is. Mindezt általában abban a középiskolában, amelyet a felvételi lapon első helyen jelöltek meg, hiszen sikerül oda bejutniuk, akár idegen nyelvi, humán, természettudományos, sport vagy művészeti irányt választanak