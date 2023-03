A Rókusi Általános Iskola már 93 éve szolgálja a szegediek oktatását. Klebelsberg Kunó ötezredik tantermét adták itt át 1930-ban, azóta megszakítás nélkül iskolaként üzemel a Kossuth Lajos sugárúti épület. Ennek megfelelően évtizedes hagyományokkal is rendelkezik: 69 éve folyik itt emelt szintű ének-zene oktatás és 58 éve nyújt emelt szintű angol képzést. Mindkettővel tehát jóval megelőzte korát és az akkori trendeket. Mindehhez a 80-as évek végén csatlakozott a német emelt szintű képzés, mely városi szinten is kuriózumnak számít.

Ezzel a három képzési struktúrával, három osztályba várják a leendő elsősöket szeptembertől.

– Az emelt szintű ének osztály elsőtől ezzel a profillal működik. A másik két osztály általános tantervűként indul és negyedik osztálytól kezdve alakulnak ki az emelt szintű nívócsoportok – mondta el Marosiné Köntés Ibolya intézményvezető.

Hozzátette: az idegen nyelvet ettől függetlenül mindhárom osztályban elsőtől kezdve tanítják, hatodik évfolyamtól pedig a második idegen nyelvet szakköri formában lehet tanulni heti 2 órában, sőt harmadiktól kínai szakkörre is lehet járni. A legszorgalmasabbak tehát akár 3 nyelvet is tanulhatnak, melyből fő nyelvükön akár középfokú szintre is eljuthatnak.

Az iskola a KEVE Programban is részt vesz, mely által a biztonságos közlekedést is megtanulhatják. Fotó: Gémes Sándor

A tehetségeket igyekeznek minél korábban kiszűrni: a harmadik osztályban megírt teszt alapján fejlesztik a fiatalok erősségeit. Az iskola diákjai a kompetenciaméréseken átlagon felül teljesítenek, az ország TOP 100 iskolája közé is rendszeresen bekerülnek a különböző kategóriákban.

– A megyei iskolák között is előkelő helyen szerepelünk, angolból a fővárosi iskolákkal is felvesszük a versenyt. Értékálló tudást kapnak nálunk a gyerekek, eredményeiket a középiskolában is megőrzik. Felvételizőink 80 százaléka egyébként az első helyen megjelölt intézménybe nyer felvételt, ehhez hozzájárul a felvételi szakkör, melyen az írásbelire és a szóbelire is felkészítjük őket – mondta az intézményvezető.

Az iskolában elérhető sport a foci, a torna, az aerobik és az atlétika, egyesületi szinten kosárlabdázni lehet az intézményben. Van társastánc oktatás, alsóban pedig heti egy néptáncot az órarendbe építenek.