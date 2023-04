A régióban is egyedülálló képzési lehetőséget biztosít Szegeden az International Primary School, azaz a Szegedi Nemzetközi Általános Iskola. Az alapítványi fenntartású intézmény nem a hagyományos, magyar oktatási rendszer szerint működik, nemzetközi tantervébe azonban beemelték a Nemzeti Alaptanterv bizonyos részeit is. Ennek köszönhetően az innen középiskolába felvételiző diákok is zökkenőmentesen tudják folytatni tanulmányaikat az állami rendszerben, ugyanakkor teljesen más szemlélettel tanulnak meg tanulni.

Fotó: Török János

Az iskola 2017 szeptemberében nyitotta meg kapuit. Legfőbb jellemzője, hogy itt teljes egészében angol a munkanyelv, vagyis a hagyományos, kéttannyelvű képzésekkel ellentétben nem csak bizonyos tantárgyakat, hanem a magyar nyelv és irodalom kivételével mindent angolul tanulnak első osztálytól kezdve a diákok, de még a szünetekben is így kommunikál az intézményben mindenki.

–

Ennek köszönhetően olyan magas szintű, használható nyelvtudást kapnak a diákok, hogy vannak, akik már 7. osztályban le tudják tenni a felsőfokú nyelvvizsgát, az pedig minden diákunkra jellemző, hogy gond nélkül felvételiznek kéttannyelvű vagy nemzetközi gimnáziumokba

– mondta el Bodroginé Timár Klára intézményvezető.

Az első évfolyam az iskolai előkészítő csoport, vagyis már 5 éves kortól várják ide a kicsiket.

– Sokan már angol előképzettséggel érkeznek a Teddy's Club Óvodából, de az alsó tagozaton szinte bármikor be tudnak kapcsolódni a gyerekek az oktatásba nyelvismeret nélkül is, hamar felveszik a ritmust – hangsúlyozta az intézményvezető. Hozzátette: diákjaik 65 százaléka magyar, a maradék 35 százalék azonban összesen 16 nemzetiséghez tartozik. A tanári karban szintén vannak külföldiek: indiai és új-zélandi pedagógus is tanít itt, és kivétel nélkül mindenki rendelkezik nemzetközi tapasztalatokkal. A kulturális sokszínűség pedig nemcsak ebben jelentkezik: például nemcsak a magyar, de számos nemzet jellegzetes ünnepét is megtartják az iskolában.

Az oktatás az IPS-ben témaalapú. Minden témaegység különböző tantárgyakat foglal magában, és a közöttük fennálló kapcsolatokra összpontosít. Frontális oktatás helyett a csoportmunkán van a hangsúly. Ezt pedig a gyerekek nagyon szeretik, élményként fogják fel a tanulást.

– Az oktatás 9 órakor kezdődik, a tanórák 40 percesek

– sorolta Bodroginé Timár Klára.

– A tandíjban pedig benne vannak a délutáni foglalkozások árai is, melyek a művészet, sport és zene területén is kínálnak hasznos elfoglaltságot.

Az épület minden tantermében van digitális tábla, a tornaterem mellett pedig az iskola előtti játszótér kosárlabda és focipályája is rendelkezésre áll a mozgáshoz. Kis létszámú, 8-10 fős osztályokba várják a leendő elsősöket, illetve azokat is, akik szívesen váltanának akár felsőbb évfolyamokból is egy ilyen színes és a hagyományostól eltérő iskolára.