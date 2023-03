Félmilliárd forintot költ idén a szegedi önkormányzat a városrészi központok rendezésére, ennek részeként parkolókat is építenek majd a lakótelepekre. Azonban a Magyar Kerékpárosklub Szegedi Területi Szervezete szerint félő, hogy ezt ismét a zöld területek kárára teszi majd a városvezetés, ahogyan például 2018-ban a Hüvelyk utcában is tette, ahol úgy volt, hogy csak a régi barakk helyére építenek parkolót, végül egy még egyszer akkora füves, fás területet is leköveztek. A szervezet közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy továbbra is napirenden van a zöldterületen történő parkolókialakítás, hiszen most épp az Olajos utcában tervez parkolóhelyeket építeni a város a kivágott fák helyére.

Fotó: Gémes Sándor

Szakértőt kérdeztünk arról, hogy miként lehet környezetbarát módon parkolót létrehozni. Gulyás Ágnes, az SZTE TTIK Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszékének adjunktusa elmondta, a parkolás és a zöldfelület sokszor kerül konfliktusba, amit úgy lehet tompítani, hogy a felszíni parkolók kialakításakor zöld megoldásokat alkalmazunk. Ilyen például a vízáteresztő burkolatok telepítése, hiszen a beszivárogtatott víz segít életben tartani a zöldfelületet. Hozzátette, az ilyen típusú burkolatokból már széles kínálat van, de fontos, hogy megfelelő alapépítményre kerüljenek, ami szűrőrétegként tud működni.

Fotó: Gémes Sándor

A szakember kitért arra is, hogy az árnyékolásra is nagy hangsúlyt kell fektetni. Arra is látott már példát, hogy a napelemek nyújtanak árnyékot a járműveknek, miközben a zöld energia termelése is megoldott. Hozzátette, nálunk még általánosabb a fával való árnyékolás, itt viszont alapvető a jó fajtaválasztás, ami egyrészt megfelelő árnyékot biztosít és emellett eléggé várostűrő ahhoz, hogy hosszú távon életben tudjon maradni.

Beszélt arról is, hogy fontos a minél nagyobb klímatudatosság a zöldfelületek tervezésénél. A lapos tetők jó lehetőséget kínálnak zöldtető kialakításra, de a zöldfalak is kedvezően befolyásolják a mikroklímát. Ha nem elkerülhető a burkolat alkalmazása, akkor ahol lehet, a vízáteresztőket kell előnyben részesíteni. Elárulta, van arra törekvés, hogy hamarosan Szegeden is legyen klímatudatos parkoló, pályázatot nyújtottak be ennek kapcsán.