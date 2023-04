Mielőtt a videó kikerült a Facebookra, illetve a patkányhelyzet országos hír lett, azelőtt már az önkormányzati cégünk kollégáival hozzáláttunk a kérdés rendezéséhez. A városnak és a HVSZ Zrt.-nek is van keretszerződése rágcsálóirtásra. Felvettem a kapcsolatot egy vadászgörényekkel és kotorékebekkel dolgozó biopatkányirtó céggel is. A városüzemeltetési csoport felé jeleztem, hogy ha a probléma továbbra is fennáll, akkor a képviselői keretemből szeretném segíteni a megoldást