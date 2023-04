A Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum „TK” nevű formációja a negyedik helyen jutott a KSH vetélkedőjének döntőjébe. Berényi Nóra, Jakab Julianna, Nagyidai Viktória és Kapocsi Adrienn számára végül a győzelem is nagyon kevésen múlt.

A válogatóhoz egy feladatsort kellett megoldani, amelyhez iránymutatások alapján adatokat tölthettünk le a KSH adatbázisból. Ezekkel kellett aztán dolgozni: számolni, értelmezni

– mesélték a lányok. Taktikájukról elárulták, kétfelé osztották a feladatsort, így is 2 héten keresztül, napi szinten foglalkoztak vele. Az egyik feladattal pedig végül közösen kellett megbirkózniuk.

Az eredmények alapján végül 6 csapat jutott be a döntőbe, ahol már a megadott adatbázist memorizálni is kellett, hiszen fejből kellett megoldaniuk a feladatokat, amelyek között volt többek között statisztikai fogalommeghatározás, diagramfelismerés és rejtvény is. A verseny során kiderült, fej-fej mellett haladtak egy másik csapattal, hol az egyik, hol a másik vezette a versenyt. Végül ők szorultak a második helyre, de mint mondták, így is büszkék teljesítményükre.

Fotó: Karnok Csaba

Ahogyan felkészítő tanáraik is. Ők főleg a számolós feladatokban segítettek a csapatnak.

A lányok bebizonyították ezzel a versennyel, hogy van bennük akaraterő. Nem adták fel a nehézségek ellenére sem, ez példaértékű

– fogalmazott Magdáné Német Ildikó.

A problémamegoldás, az összefüggések megtalálása és a kreativitás is fontos volt ezen a versenyen. Ezeket a kompetenciákat ugyanúgy fejlesztették, mint az elemzőképességet. Mindannyian pénzügyi-számviteli ügyintéző szakmát szereznek a tanév végén, akár statisztikai adatokkal is dolgozhatnak majd, így mindenképpen hasznos gyakorlat volt ez számukra. Az, hogy idáig eljutottak, elsősorban saját tudásukon múlott

– tette hozzá Faragóné Zombory Anita.

Fotó: Karnok Csaba

A lányok ajándékcsomagot kaptak és a lehetőséget, hogy részt vegyenek a verseny nemzetközi fordulóján. Oda egy 2 perces videót kell készíteniük, ahol az angol nyelvi tudásukat is használhatják, mivel a kisfilm szövegét angolul kell megírniuk, az Eurostat nemzetközi adatbázisa alapján. Ők egy átlagos napot forgatnak le, statisztikai adatokkal színesítve. Így filmjükből kiderül majd például egy sportolós jelenet során, mennyi a magyarok várható élettartama, egy vásárlásból, hogy milyen a fogyasztói kosarunk vagy éppen az 1 főre jutó átlagjövedelem. Az adatokat minden esetben összevetik az uniós átlaggal is. Filmjüket saját maguk forgatják és vágják, remélik, hogy a zsűri tetszését is elnyeri majd.