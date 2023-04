Ez a kezdeményezés sokkal messzebb mutat annál, minthogy egy-egy kertben vagy közterületen elültetett fa jobbá teszi a levegőt vagy árnyékot ad. Sokkal inkább azt a célt szolgálja, hogy azoknak a gyerekeknek, akik most egy életfával gazdagodnak, a városhoz való ragaszkodást, az ide tartozást is szimbolizálják. Ha egy fát elültetünk, akkor az évek során látjuk, hogyan ereszt gyökeret, hogyan fejlődik, hogyan teljesedik ki. Mindezt szeretnénk majd látni saját gyermekeinkben is