Tavaly próbajelleggel kezdett el ágazati szülői értekezleteket tartani a Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Ezek célja, hogy az általános iskolás tanulókat és szüleiket informálják a továbbtanulási lehetőségekről, a megváltozott szakképzési rendszerről és segítsék a tudatos iskolakeresést. Népszerűsége miatt a programot idén is folytatják. Korábban bemutatták már a gépészet, elektronika, elektrotechnika, illetve a turizmus-vendéglátás ágazatokat, szerdán pedig a legnépszerűbb ágazat, az informatika iránt érdeklődőket várták a kamarai székházba.

Fotó: Török János

A rendezvény célja a szakképzési rendszer népszerűsítése is. Medovárszkyné Szeles Zita pályaorientációs tanácsadó elmondta, az új rendszert még mindig sokan nem ismerik, hiszen a változtatás éppen a Covid idején történt. Így az első fél órában ő tartott ismertetőt. Elöljáróban leszögezte: ma már nem szakmát, hanem ágazatot választanak a nyolcadikosok, amelyből 27 van. Beszélt arról, hogy a technikumokban az első két év ágazati alapoktatása után, amikor már valóban szakmaspecifikus oktatást kapnak a diákok, dönthetnek arról, hogy duális képzésben, azaz cégeknél, munkaszerződéssel folytatják-e tanulmányaikat, vagy az iskolapadban. Szó esett az ösztöndíjakról és arról is, hogy akár már a középiskola végére, technikusi végzettséggel is el lehet helyezkedni, de minél képzettebb valaki, annál több a lehetősége.

Fotó: Török János

Informatika ágazatban négy szakmát lehet tanulni, ezekről is megtudhatták a résztvevők, melyik végzettséggel milyen munkát lehet végezni, illetve azt is, hogy megyénkben melyek azok az iskolák, ahol ezt az ágazatot oktatják. Szegeden a Gábor Dénes és a Vasvári, Mórahalmon pedig a Tóth János iskola jöhet számításba azoknál, akik informatikát szeretnének tanulni.

A rendezvény második felében négy sikeres szakember mesélt életútjáról és arról, hogy ebben az ágazatban milyen karriert lehet befutni. Gyenizse Pál címzetes egyetemi docens, az Új Algoritmus Kft. ügyvezető igazgatója, Bánszki Gábor, a Kreatív IT elnöke, Erdei Ágnes, az Evosoft site managere és Medovárszky Zoltán, a General Electric senior vezető rendszermérnöke is azt hangsúlyozta, hogy ezekkel a szakmákkal gyakorlatilag azonnal el lehet helyezkedni, ráadásul van köztük olyan, amelynél a kezdő fizetés is bruttó 500 ezer forint körül alakul.