Rengeteg az úttesten elgázolt sün Újszegeden – jelezte olvasónk, aki kézbesítőként dolgozva egy hónap alatt számos tetemet látott a kertvárosi részekben. Sokan talán nincsenek is tisztában azzal, hogy ez az állat ebben az időszakban a legaktívabb, így éjszakánként egyre gyakoribb jelenség lehet, hogy felbukkan. És nem csak kertekben, erdős részeken, hiszen már a városi környezethez is jól adaptálódott.

Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület elnöke elmondta, a sünöknél most van a párzási időszak. Ez azt jelenti, hogy az egyébként alapvetően magányos emlősök most akár párban is láthatók, hiszen a hímek gyakran órákon át követik a nőstényeket. A vemhesség 5-6 hétig tart, az anyaállat ezt követően 5-7 kölyköt ellik. Ezeket egyedül neveli, viszont ha már a kicsik is vele tudnak tartani az éjszakai eleséggyűjtésre, egész családokat lehet látni. És sajnos nem csak sétálva, hanem az úttesten elgázolva is.

– Azt szoktuk javasolni az autósoknak, hogy ebben az időszakban próbáljanak körültekintőbben vezetni éjszaka. Nézzenek távolabbra, és ha feltűnik egy sün, amely éppen átbotorkál, ha van lehetőségük, álljanak le, lassítsanak vagy kerüljék ki – mondta Seres Zoltán, aki a sérült sünök ellátására is adott javaslatot.

– Mivel ezek az állatok rendkívül bolhásak és tele vannak kullanccsal, mindenképpen kerülendő, hogy sokáig tartogassuk kézben. Érdemes egy ronggyal bebugyolálva megfogni, dobozba beletenni és macskaeledellel etetve megfigyelni, felgyógyul-e. Szükség esetén nem árt állatorvoshoz is elvinni – javasolta a szakember, aki felhívta a figyelmet: a sün védett állat, így mindenkinek kötelessége vigyázni rá.