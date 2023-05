A Kiss Ferenc Általános Iskola névadójának emlékére idén is megtartották a Kiss Ferenc-hetet, számos program várta a diákokat. A programsorozat Kiss Ferenc erdőmérnök emléktáblájának koszorúzásával és tölgyfakeresztelővel indult, ahol nevet adtak a sportcsarnok előtt álló fának is. Mindkét tölgyfa méltó nevet visel, Kiss Ferenc és Móra Ferenc nevét. A hét során tanulóink különböző versenyeken mérhették össze tudásukat. Évek óta az iskola rendezi a területi alsós szavalóversenyt, melyre az idén szintén az ünnepi héten került sor, nyolc iskola harminc tanulójának részvételével. A hét zárásaként kihirdették a korábban megrendezett versenyeredményeket és osztályonként jutalmazták a tanulókat. A művészeti iskolások gálaműsora zárta a rendezvények sorát, amelyen a 8. osztályosok szalagtűzőjére is sor került.