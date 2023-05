Néhány hónapja több kis postát is bezártak Szegeden is, emiatt tömegek vannak a főpostán – ezzel a panasszal kereste meg lapunkat a napokban Háló János olvasónk, aki arról is érdeklődött, hogy a posta "mit óhajt tenni" annak érdekében, hogy ez a tömeges sorban állás megszűnjön a Széchenyi téri postán. Megkerestük a Magyar Posta Zrt.-t, és megkérdeztük, hogy terveznek-e újranyitni postákat a korábban bezártak közül, vagyis a gyálaréti, a tápéi, a 2-es,a 3-as, a 4-es, a 6-os, a 7-es, a 8-as, a 11-es, a 12-es, a 17-es vagy a 18-as számú posta közül.

Válaszukban azt írták, hogy Szegeden a működő posták száma a törvényi kötelezettségnek megfelel. Jelezték, a Magyar Posta Zrt. jelenleg a meglévő szegedi posták további üzemeltetését tervezi.

Fejlesztésekkel példálóznak

Beszámoltak arról is, hogy a társaság számára továbbra is elsődleges szempont a szolgáltatások térbeli és időbeli elérhetősége, ezért az elmúlt időszakban számos olyan fejlesztés valósult meg, amelyekkel a postai szolgáltatások már nemcsak személyesen, hanem digitális úton is elérhetők. Hozzátették, ezek közül kiemelendő az iCsekk szolgáltatás, amellyel a csekkek már mobiltelefonon is befizethetők, de szintén ezt a célt szolgálja az Auchan áruházban lévő csekkautomata is. Kitértek arra is, hogy csomagátvétel vagy feladás történhet csomagautomatákkal is, amelyek Szegeden 9 helyszínen érhetők el. Ezen felül csomagátvétel 7 Coop üzletben, 3 MOL töltőállomáson és a Media Marktban lévő PostaPonton is igénybe vehető. Hangsúlyozták, a Magyar Posta célja, hogy magas színvonalú szolgáltatást biztosítson hatékony, gazdaságos hálózat fenntartásával.

Azt állítják, túlteljesítenek

Mint ismert, tavaly októberben az energiafelhasználás csökkentése érdekében Szegeden 12, Hódmezővásárhelyen 3, Szentesen, Makón, Királyhegyesen és Csongrádon pedig 1-1 kisposta zárt be átmenetileg. Akkor az energiaárak drasztikus emelkedése miatt országszerte 360-nál is több postahivatal szüneteltetését rendelte el a Magyar Posta, amely tavaly ősszel azt közölte, hogy a bezárások ellenére is lényegesen túlteljesítik a jogszabályi kötelezettségeit, mert az előírt mintegy 1600 posta helyett az ideiglenes bezárásokat követően is országszerte több mint 2200 posta áll az ügyfelek rendelkezésére.

Beszálltak az önkomrányzatok

Ugyanakkor az önkormányzatokkal folytatott intenzív tárgyalások eredményeként az év elején 45 posta újra kinyitott hazánkban, ugyanis több településen is magára vállalta az önkormányzat a posta fenntartásával járó költségeket. Így nyithatott újra vármegyénkben a csongrádi, a szikáncsi és a királyhegyesi kisposta, valamint a Makó-Újvároson lévő postahivatal is.