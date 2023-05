Különleges módon búcsúztatták a ballagókat egy szegedi középiskolában. A Szegedi SZC Csonka János Technikumban 2019 óta hagyomány, hogy autós ballagást szerveznek, vagyis az utolsó éves diákok járműves felvonulást tartanak Szegeden. Idén 10 nappali és egy esti képzésen részt vevő osztályt búcsúztatnak, így több mint 200 fiatalnak volt lehetősége részt venni a rendezvényen. A felvonuláson 10 motor és 60 autó vonult végig Szegeden. Mindegyik a diákok vagy családjuk tulajdonában van, hiszen a gépjárművekkel foglalkozó szakembereket képző iskolában a diákok többségének leendő szakmája egyben a hobbija is: a régi kocsikat elkérik és azt bütykölgetik saját ízlésük szerint, és természetesen hozzá minél előbb jogosítványt is szereznek. Persze az sem maradt ki a buliból, akinek nem volt saját járműve: többen osztálytársakat is fuvaroztak, így az egy órás városnéző autókázásból igazi közösségi esemény lett. Kedvenceink azonban a szomszédos óvoda kicsinyei voltak: a kerítésre tapadva, hangos ujjongással köszöntöttek minden elinduló járművet. Őket szó szerint és áttételesen is megcsapta a benzin füstje, talán pár év múlva már ők is büszkén dudálnak majd az akkori ballagó konvojban.