A keddi olvasópróbán Barnák László, a Szegedi Nemzeti Színház és a Szegedi Szabadtéri Játékok főigazgatója bejelentette, hogy koncertszerű helyett teljes értékű operaelőadásnak örvendhet majd Donizetti Szerelmi bájital című vígoperájának újszegedi közönsége augusztus 10-én.

Fotó: Gémes Sándor

– A színháznak és a szabadtéri játékoknak is fontos ez a műfaj. Mi sem árulkodik erről jobban, minthogy a következő évadunkban is két nagyszínpadi nagyoperával és még két koncertszerű operaelőadással is készülünk a kőszínházban. Emellett a június 24-i Ajándékkoncert programja is operai tematikájú, Puccini és a szerelem témakörét járja majd körül, és lesznek énekesek is – mondta a főigazgató, majd ismertette a Szerelmi bájital szereposztását.

Adina szerepét Horák Renáta, a gazdag földbirtokos lányáért epekedő parasztlegényt, Nemorinot pedig Tötös Roland énekli és játssza majd. Dulcamara, a vándorló csodadoktor bőrébe Cseh Antal bújik. Vendégművészként Farkas-Varga Anna és Bognár Szabolcs lép majd színpadra. A csalárdságban és szenvedélyben bővelkedő vígoperát olasz nyelven éneklik majd.

Fotó: Gémes Sándor

A produkció rendezője, Bonecz Veronika az idei évadban Puccini Manon Lescaut című operájának színpadra állításában segédkezett dramaturgként Juronics Tamás rendezőnek a kőszínházban. Az olvasópróbán elmondta, idén szerzett diplomát Velencében színházi rendezőként, azelőtt pedig filológiát tanult. Donizetti Szerelmi bájitalát újrafordította. Koncepciójának zsinórmértékeként a lehető legnagyobb hűséget említette Donizettihez. Az előadásnak nem lesz külön sem díszlet-, sem jelmeztervezője.

– Térben és időben a lehető legkortalanabb látványvilágot szeretném létrehozni, hiszen a darab bárhol és bármikor játszódhatna, mert a hangsúly a szereplők közötti kapcsolatokon van, nincs történelmi háttér. A ruháknak enyhe 19. század végi hangulata lesz, a látvány pedig egy elég színes, jól bejátszható tér lesz: igazodva a darab miliőjéhez, paraszti házudvar szalmakazlakkal és kukoricagóréval – mondta el.