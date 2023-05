Például a ligetszépe is, amely Európában már a 17. század óta pompázik. A virág az esztétikai értéke mellett gyógynövényként is ismert, elsősorban fájdalomcsillapító, illetve neurológiai problémák enyhítésére és kezelésére használják. Napjainkban táplálék kiegészítőként is megjelent a piacon.

Olvasható a Móra-Net TV oldalán.

https://moranettv.hu/viragba-borultak-a-morahalmi-ezer-ev-parkjanak-novenyagyasai/