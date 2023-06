Szegedi hírek 1 órája

Az első meleghullám még nem töltötte meg a strandokat – Galéria

Bár a diákok már ráérnének hétköznap is strandolni, amihez immár a hőség is adott, csütörtökön ebédidőben azt tapasztaltuk, még nem indult be a vizes szabadidőprogramok szezonja. Egyelőre nincs nagy tömeg sem a fürdőkomplexumban, sem az ingyenes Tisza-parti beach-en. Érdemes tehát ezt kihasználni, főleg hogy pénteken az eddigi legmelegebb nap vár ránk.

Ideális volt az idő strandolásra. Fotó: Gémes Sándor

Mintha csak tudta volna az időjárás, mikor tör ki a vakáció: a diákok első szabad hetére megérkezett a nyári meleg. Csütörtökön már igazi kánikula volt, a délelőtti felhős időszak megszűnte után gyorsan melegedett a levegő, Szegeden 35 foknál is melegebbet mértek késő délutánra. Ideális volt tehát az idő a strandolásra, egyelőre azonban azt tapasztaltuk, még nem indult be a szezon: kevesen gondolták, hogy a legjobb program ebben a melegben a vízparti hűsölés – vagy egyszerűen csak későbbre időzítették a szabadságukat. A Napfényfürdő Aquapolisban ebédidőben szokatlan látvány fogadott bennünket: hőség ide vagy oda, meglehetősen kevesen voltak a strand területén. Mint megtudtuk, délután ez már közel sincs így: a munkaidő lejárta után sokan csobbannak kedvezményes belépőjeggyel. A délelőtti vendégek azonban még örültek, hiszen ők nyugalomban hűsölhettek. Ilyenkor még soha nincsenek sokan. Ezért jövünk mindig nyár elején – mondta Szabó Gabriella, aki párjával és két gyermekével immár 10 éve jár Szegedre. A gödöllöi család 3 napja strandol, mint mondták, nekik ez az ideális pihenés. A Tolna megyéből érkezett Csirke család is a strandolást találta csütörtökön a legideálisabb programnak. Bár terveztük a Vadasparkot is, ebben a melegben inkább ide jöttünk – mesélték. Hozzátették: az 5 és 2 éves gyerekekkel meglehetősen aktív a pihenésük, de itt mindannyian megtalálják a nekik való elfoglaltságot, és még melegük sincs. Itt lakunk 5 percnyire, ez volt a legkézenfekvőbb program – ezt már Ábrahám Eszter és Farkas Ákos mondták. A fiatal pár ma szabadnapos volt, ezt strandolásra használták. Mint mondták, valószínűleg nem is lesz már idejük többször eljönni, így nekik ideális volt, hogy most tört be a kánikula.

Ellátogattunk a szomszédos Laposra is, hátha az ingyenes vízparti strandon többen múlatják az időt. Nem így volt, ott is csupán néhány családot láttunk, őket is főleg a parton. Én még nem vettem rá magam, hogy belemenjek a 22 fokos vízbe – mondta Széllné Kiss Kitti, aki szintén szabadnapját használta fel arra, hogy két kisgyermekével strandoljon. Ők várták már nagyon a jóidőt. Szinte az egész napot itt töltjük: fürdenek, homokoznak – mesélte az édesanya, majd kislánya, Regina megjegyezte: egy szitakötőt is megmentettek. Kicsivel arrébb három középiskolás fiatalember frissítette fel magát. A vasútállomáson töltjük a gyakorlatunkat, ott nagyon meleg volt. Szóval jöttünk lehűlni – mesélték a fiúk, akik életükben először látogattak el a Laposra. Ez ingyenes, azért idejöttünk – mosolyogtak. De gyorsan megegyeztek: tetszik nekik a hely, úgyhogy biztos maradnak pár órát. Strandolásra egyébként még a pénteki nap is ideális lesz, hiszen a hőség további fokozódását várják. Ahogy az lenni szokott, a hidegfront előtt még tetőzik a kánikula, 37 fok körüli maximummal. Hétvégére viszont 30 fok alá csökken majd a hőmérséklet.

