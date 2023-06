A horgászati szokásoknak megfelelően a Csongrád-Csanád vármegyei vizekbe is elsődlegesen ponty, annak is háromnyaras, fogható méretű változata kerül legnagyobb mennyiségben telepítésre. A Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége (HECSMSZ) arról számolt be honlapján, hogy idén a Tisza vízállása és a földutak állapota miatt csak április végén tudtak a Körtvélyesi-holtágba pontyot telepíteni. Akkor oda több mint 2400 kilogrammnyi hal került, a Maty-éren és Salakosnál pedig valamivel több, mint 1200 kilónyi került a vizekbe.

Május elején újabb pontyszállítmány érkezett, akkor az Atkai-holtág 1900 kiló, a Gyálai-holtág, Sárgás-Görbe részre 1238 kiló, míg az Algyői főcsatornába 640 kilónyi hal került. Június elején – a horgászok igényeire válaszul – időközi pontytelepítést végzett a szövetség, a Salakos horgásztavakhoz akkor vegyesen pikkelyes és tükrös pontyokat vittek 500 kilogramm mennyiségben.

Fotó: HECSMSZ

Menyhalivadék telepítést is végeztek, május elején 15 ezer darab ivadék került a Maros és a Tisza torkolatához.

Reményeink szerint a rendszeres állománypótlás is hozzájárul, hogy ne csak esetleges zsákmányként jelentkezzen ez a különleges tőkehalféle a horgokon

– írta a HECSMSZ. Ezen felül süllő- és sügértelepítések is zajlottak vármegyénk vizein, 7 horgászegyesület számára szállítottak ki mindösszesen 47 ezer darab süllőivadékot. Május végén további 8000 ivadék érkezett, azok az Atkai-holtágba leltek új otthonra.

Bizakodásra ad azonban okot, hogy a tavaszi időszakban az idei évben már összesen 80 süllőfészek kihelyezése történt az arra alkalmas vízterületeken és ezen fészkek nagy részén érdemi mennyiségű ikrát találtunk

– olvasható a HECSMSZ honlapján.

Beszámoltak arról is, hogy csapósügér május végén került a Gyálai Holt-Tiszában, a Maty-éri víztározóba és az Atkai Holt-Tiszába.