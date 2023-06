Kellemes vakációzást kívánok! – így köszöntötte kedden délután a Jerney János Általános Iskola diákjait a tanévzáró végén Ruzsa Roland önkormányzati képviselő, aki hűsítő jégkrémmel ajándékozta meg a mintegy 280 tanulót. Lapunknak közben elmondta, Kiskundorozsmán már évek óta hagyomány, hogy fagyival jutalmazzák meg az iskolásokat az évzáró végén, ezt a kezdeményezést még elődje, Mihálffy Béla indította útjára, ő pedig büszkén folytatja. Elárulta, egy hét múlva az Orczy István Általános Iskola fiataljainak visz az édességből.

Ruzsa Roland kiemelte, ilyenkor nemcsak a kiváló teljesítményüket jutalmazzák meg a diákoknak, hanem a vakáció kezdetét is szeretnék megédesíteni számukra. Megjegyezte, ezt már várják is a tanulók, hiszen a múlt hét során sokukkal találkozott az utcán és sorra kérdezték tőle, hogy idén is számíthatnak-e jégkrémre az évzáró után.

A képviselő szólt arról is, öröm számára az, hogy a gyermekek megismerik, előre köszönnek neki, felnéznek rá, és tudják, hogy a képviselőjük. Hozzátette, ahogyan eddig, úgy a jövőben is valódi képviseletet szeretne nyújtani a dorozsmaiak számára.