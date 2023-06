Különösen kedvesek számomra ezek a napok, hetek, hiszen bármerre nézek és járok, pompás virágok alkotnak tengert. Árvácskák, muskátlik, petúniák, levendulák és rózsák színesítik meg a mindennapokat, persze a felsorolt virágok töredékei azoknak, amelyek jó érzéssel töltenek el minkét, mosolyt csalnak az arcunkra és csodás illatfelhőt árasztanak magukból. Nagyon is megérdemlik, hogy legyenek olyan események, amelyek kifejezetten róluk szólnak. Így volt ez már múlt héten a szegedi füvészkertben, ahol főként a levendulára helyezték a fókuszt, de a rózsa is kiemelt figyelmet kapott. A virágok királynőjének azonban most hétvégén lesz igazi ünnepe. Huszonharmadik alkalommal szervezik meg ugyanis a rózsa hazájában, Szőregen a fesztivált, melynek szinte minden eleme a rózsa körül forog majd péntek délutántól. Úgy vélem, nem árulok el nagy titkot, hogy az én szívemhez is a szombat késő délutáni felvonulás áll a legközelebb, amikor fantasztikusan feldíszített járművekkel gurulnak végig Szőreg utcáin, miközben illatos rózsaszálakat dobálnak a teljes ámulatban lévő tömegnek. De a rózsaföldekre történő látogatás is remek program, ahogyan az a kiállítás is, melyen minden évben több ezer rózsaszál látható különböző koncepcióban, bemutatva a Szőreg környékén termesztett park- és vágórózsákat. Nem szeretném elragadtatni magam, de szerintem kell, hogy a szőregihez vagy a füvészkerteshez hasonlóan méltó ünnepet és kellő figyelmet kapjanak azok a növények, amelyek színt hoznak a nehézségekkel teli napjainkba. Egyébként azok is találnak remek programokat a vármegyében, akik a levendula szerelmesei, hiszen Szatymazon és Dócon is az illatos virágbokorról szól majd a hétvége.