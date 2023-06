Rovó László rektor elmondta, a kitüntetéseket a pedagógusi kiválóság elismerése céljából alapította az SZTE. Hangsúlyozta, a pedagógus hivatás hazai átlagnál magasabb megbecsülését szándékoztak kifejezni a modellváltást követő fizetésemelésekkel is. A rektor úgy fogalmazott, napjainkban komoly értékrendi válság figyelhető meg világszerte, amelynek kezelésében a tanárok kulcsszerepét emelte ki.

Fendler Judit, az SZTE kancellárja azzal folytatta, hogy az egyetem elkötelezett a gyakorló iskolák kapcsán az infrastrukturális feltételek javításának ügyében is.

– Ebben a tekintetben az elmúlt időszakban igyekeztünk minél jobban helytállni. Az iskolavezetőkkel együtt sikerült elnyernünk egy olyan pályázatot, amelynek révén két iskolánkban fél-fél milliárd forintos fejlesztést tudunk elindítani. Ennek lesz egy infrastrukturális része is, amely a professzionális tantermek kialakítását célozza, illetve az iskolaépületek állapotának javítását. De talán még fontosabb, hogy különböző infokommunikációs, illetve a 21. századi, új típusú oktatást segítő fejlesztésekkel olyan tudástovábbító eszközöket szerezzünk be, amelyekkel a diákokat felkészíthetjük arra, hogy megfeleljenek korunk elvárásainak – számolt be a kancellár az SZTE Gyakorló Gimnáziumot és az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolát érintő sikeres pályázatról.

Kiemelt továbbá az egyetem egy másik, a gyakorlati képzés fejlesztését célzó sikeres pályázatát, továbbá a Gál Ferenc Egyetemmel közösen megalapított, kimondottan a pedagógus pályára készülő hallgatókat támogató Zirzen Janka ösztöndíjprogramot.

Gellén Klára, az SZTE oktatási rektorhelyettese a pedagógusi pálya sokrétűségét méltatta beszédében. Ahogy fogalmazott, egy kiváló pedagógus nem csak oktat és nevel, de személyiségével utat mutat, biztonságos és megnyugtató környezetet teremt a diákok számára, erősíti önbizalmukat, felismeri egyéni szükségleteiket és kvalitásaikat. A díjakkal az egyetem azokat a pedagógusokat tüntette ki, akik évek óta példaértékű oktatási-nevelési tevékenységet folytatnak, akik innovatív megoldásokkal igyekeznek a technológiát az oktatás szolgálatába állítani, és akik kiemelkedő tehetséggondozási tevékenységet végeznek, ennek eredményeként tanítványaik országos vagy nemzetközi versenyeken kiválóan szerepelnek.

A pedagógusnapi ünnepségen két közoktatási életműdíjat, két pedagógus szolgálati emlékérmet, egy rektori elismerő oklevelet, öt közoktatási nívódíjat, négy közoktatási innovatív pedagógaiai díjat és 26 közoktatási rektori elismerő oklevelet adtak át.