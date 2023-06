– 1989-ben Nagyéren építettük fel a házunkat. Építési engedélyért jöttem be a hivatalba, nem sokkal később pedig felkértek, hogy induljak a rendszerváltozás utáni első szabad választáson képviselőnek. Így is lett. Bekerültem a testületbe. Örökre emlékezetes marad az alakulóülésünk – emlékezett vissza a településvezető.

Összedőlt a könyvtár

– Egy nagy robajra lettünk figyelmesek. A polgármesteri hivatalhoz közel, a művelődési ház melletti kis könyvtárunk összedőlt. Úgyhogy a település életében történelminek számító ülést félbeszakítottuk, és mentünk kimenekíteni a vályog- és vertfal darabjai közül a könyveket. Így kezdődött a nagyéri közéleti tevékenységem 1990-ben – idézte fel Lőrincz Tibor. 1993-ban, lemondás miatt, Nagyéren időközi választást írtak ki. Ezen ketten indultak, egyikük az akkor mindössze 29 éves fiatal, Lőrincz Tibor. A polgármester-választást kétharmados többséggel nyerte meg.

Elkezdődött a fejlesztés

– Mint akkor a legtöbb magyar faluban, nálunk sem volt túl fényes a helyzet. Az intézményeink rossz állapotban voltak, szilárd burkolatú út meg szinte nem is volt. Fontossági sorrendet állítottunk fel, hogy melyik a legégetőbb, mit kell először megoldani. Gyakorlatilag ez akkor nem is fejlesztés, hanem inkább kárelhárítás volt. A pályázati lehetőségeket kihasználva, munkához láttunk, amelynek hamarosan már eredményei is lettek – mondta Lőrincz Tibor, és azt is elárulta, hogy a kezdetektől szolgálatnak tekintette a polgármesterséget. A „szakmát” évekig tanulta, mivel a településmenedzselés rendkívül összetett feladat.

– Két lehetőségünk volt itt vidéken, vagy a mezőgazdaság, de azt inkább a gazdákra hagytuk, vagy a falusi turizmus. Mi az utóbbiban láttunk esélyt a kitörésre. Megcéloztuk a diákturizmust, építettünk egy 5 szobás, 30 férőhelyes vendégházat. A „Zöld békánk” igen népszerű lett, nem csak a diákok körében. Már túlléptük a 20 ezer vendégéjszakát, és idén is szépen alakulnak a foglalásaink. A panzió évi 4-5 milliós bevétele rendkívül jól jön a pici költségvetésünk kiegészítéséhez – említette meg.

Már kihívó sem akad

Közben ciklusok jöttek és mentek, Lőrincz Tibort mindig újraválasztották, egy idő után már ellenfele sem akadt.

– Ez a képviselő-testületnek is köszönhető, nagyon jól tudunk együtt dolgozni. Az állandóság a vidéken élő embereknél a stabilitást jelenti. Nálunk valóban nem rágják tövig az emberek a körmüket a választások éjszakáján. Az utóbbi három ciklusban velem együtt minden képviselőt újraválasztottak úgy, hogy nem volt több jelölt. A következő választáson még mindenképpen szeretnék indulni, annál is inkább, mert vannak olyan terveink, amelyeket sínre szeretnék tenni, legalább elindítani a megvalósítás útján. A következő feladatunk a vízvisszatartás megoldása, az ökoszisztéma védelmében. Szeretnénk egy szikes-vizes élőhelyet kialakítani, erről az állammal már előrehaladott tárgyalásaink vannak. Úgy néz ki, hogy egy nagyjából 15 hektáros mélyfekvésű területet kapunk ingyen ehhez a tervhez. Ez a projekt nagy falat lesz, szintén a turisztikai lehetőségeinket színesíti majd – magyarázta a polgármester.