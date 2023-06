A főszervező, Gajda Ferenc azért azt is elárulja, hogy ebben óriási munka van. Ez persze nem idegen tőle. Van szerencsém személyesen is ismerni és tudom, hogy már nagyon régóta a rock az élete. Tanúja voltam, amikor jó három évtizede megpezsdítette Makó rockéletét egy egészen kiváló klub szervezésével, de annak is, milyen lelkesen és precízen üti a bőröket, amikor a dobok mögé ül.

Szokták mondani, hogy a rock örök és elpusztíthatatlan. Ezt jómagam is vallom, és azt gondolom, a CityRocks is ennek a bizonyítéka. Szóljon a rock!