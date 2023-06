Szegeden a Kárász utca már nem biztonságos, mert motorral, kerékpárral és elektromos rollerrel is közlekednek ott az emberek – ezzel a panasszal kereste meg a napokban lapunkat olvasónk, Horváth Józsefné. Úgy véli, elfogadhatatlan az, hogy a szabálytalankodók miatt elvesztette sétálóutca jellegét a Kárász utca.

Fotó: Gémes Sándor

Valóban naponta többször találkozni ott átsuhanó kerékpárosokkal és rolleresekkel is, valamint a vendéglátóegységektől kigördülő robogósokkal is. Lapunk megkeresésére Chovanecz Kata, a Fidesz–KDNP ön­­kormányzati képviselője arról számolt be, hogy ő maga is gyakran szembesül az olvasónk által említett helyzettel, miközben gyalogosan, a kerékpárját tolva halad át a vármegyeszékhely sé­­tálóutcáján.

Megjegyezte, az önkormányzat által hozott szabályok szerint gyalogosövezetnek számít a Kárász utca, ennek a szabálynak a betartását a rendőrség felügyeli. Ugyanakkor igyekszik ő is folyamatosan együttműködni az illetékes hivatalokkal annak érdekében, hogy a város egyik legszebb utcája továbbra is sétálóutca legyen, és ott ne történjen baj – tette hozzá.

Fotó: Gémes Sándor

Utánajártunk annak is, hogy táblák tiltják-e a kerékpározást, motorozást vagy rollerezést a Ká­­rász utcán, tehát annak elején van-e kihelyezve erre vonatkozó tábla. Ebben a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság volt segítségünkre, amely válaszlevelében arról számolt be, hogy a Kárász utca Széchenyi tér felőli részérénél „Gyalogos övezet (zóna)” tábla van kihelyezve, amely a KRESZ alapján azt jelenti, hogy a jelzőtábla olyan terület kezdetét jelzi, amelynek útjai a gyalogosok közlekedésére szolgálnak, jármű közlekedése tilos. A Dugonics tér–Kárász utca kereszteződésénél, a Magyar Ede térnél és a Fekete Sas utcánál is „Gyalogos övezet (zóna)” tábla van kihelyezve. Tehát a szabályok megegyeznek.

Megtudtuk azt is, hogy a Kígyó utcánál, valamint a Kelemen utca és a Klauzál tér találkozásánál „Kerékpárral behajtani tilos” tábla van kihelyezve, ami azt jelenti, hogy az adott útszakaszra kerékpárral behajtani tilos. Emellett a Kölcsey utca és a Kelemen László utca kereszteződésénél „Mindkét irányból behajtani tilos” tábla van kihelyezve, alatta „kivéve engedéllyel” kiegészítő tábla, ami azt jelzi, hogy az útra mindkét irányból tilos behajtani, de a kerékpár, segédmotoros kerékpár és a motorkerékpár betolását nem tiltja a tábla.

A rendőrség jelezte, a Kárász utcába járművel nem lehet behajtani. Ez alól egy kivétel van: a mozgáskorlátozott személyt szállító jármű közlekedhet és várakozhat ott, ha ehhez adottak a feltételek. Azok pedig, akik a fentiekben leírt szabályokat nem veszik figyelembe, 5000 forinttól 50 ezer forintig terjedő bírságra és feljelentésre számíthatnak. Továbbá aki figyelmen kívül hagyja a behajtani tilos táblát a Kölcsey utcában és a Kelemen László utcában, 30 ezer forintos közigazgatási bírsággal kell számolnia, valamint 4 közlekedési előéleti pont is jár a bírság mellé.