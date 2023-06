Jelezte, a gazdaság fejlesztéséhez jól képzett szakemberekre van szükség, ebben pedig csak az egyetemek, főiskolák lehetnek segítségükre. Hozzátette, a megszerzett tudás és az érkező fejlesztési forrásoknak köszönhetően egyszer akár saját vállalkozást is indíthatnak majd a felsőoktatási intézményekből kikerülő fiatalok. Megjegyezte, a cél az, hogy a helyben megszerzett tudást helyben kamatoztassák.

Elmondta, a Szegedi Tudományegyetemmel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemmel, a Kodolányi János Egyetemmel, a Neumann János Egyetemmel, a Gál Ferenc Egyetemmel és az Eötvös József Főiskolával kötött megállapodás is azt a célt szolgálja, hogy erősebbé tegyék a gazdaságot a régióban. A megállapodás a három vármegyében élőket és vállalkozókat is szolgálja.

Bányai Gábor kiemelte, a régió fejlettebbé válása abban rejlik, hogy a következő 5-10 évben tudnak-e olyan szakembergárdát csatába állítani, akik képesek lesznek akár az iparosodás, akár a feldolgozóiparban vagy akár a mezőgazdasági szektor bármelyik ágazatában helyt állni.

Megtudtuk, a pénteken aláírt megállapodásnak célja az is, hogy 2025-re konkrét kiviteli tervekkel rendelkező pályázati anyagokat dolgozzanak ki, hogy a nagyobb keretösszeggel megjelenő fejlesztési csomag kiírásaira pályázni tudjanak. A források által a felsőoktatási intézményeket és a vállalkozásokat is fejleszteni tudják majd. Többek közt célként fogalmazták meg azt is, hogy olyan tudást kínáljanak a fiataloknak, amely által nem akarnak majd külföldre menni tanulni.

Mint azt a cikkünk elején már jeleztük, pénteken formálissá tették az együttműködést, tehát az egyetemekkel, főiskolákkal már hamarabb megindult a közös munka. Ennek eredménye például már Szegeden látható, hiszen a Szegedi Tudományegyetemmel való együttműködéssel, a Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna részeként kezdődött el a Science Park beruházása.

A sajtótájékoztatón szó volt még arról is, hogy ipari parkká alakítják át a Pick területét, valamint a Budapest-Belgrád vasútvonal építésének előrehaladta is szóba került. Ezekről a jövő hét elején megjelenő, Bányai Gáborral készül interjúnkban számolunk majd be.