A bőrgyógyászat szempontjából fantasztikus volt az elmúlt 20 év, hiszen áttörő változások történtek a gyulladásos és a daganatos bőrbetegségek kezelésében. Nagyon sok olyan betegen tudtunk segíteni, akik előtte évtizedeken át küzdöttek a betegségükkel. Ilyenek voltak az atópiás ekcémás páciensek, akiket gyógyszeres terápiával, virológiai gyógyszerekkel sikerül tünetmentessé tennünk pár hónap alatt. De ugyanúgy a pikkelysömör kezelésében is áttörést hoztak ezek a gyógyszerek

– mondta el Kemény Lajos Széchenyi-díjas bőrgyógyász, immunológus és allergológus.

A SZAB Székházban tartott előadást egy tudományos ülésen, melyet abból az alkalomból szervezett meg a Szegedi Tudományegyetem, hogy a szakember mintegy 20 éven át vezette az SZTE SZAKK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinikát, idén július elsejétől már nem lát el ott vezetői feladatokat. Az elmúlt két évtizedet összegző előadásában a professzor kitért arra is, hogy a daganatos betegségek, különösen a melanoma kezelésében is jelentős előrelépések történtek, így az előrehaladott daganatokat is sikerült megfékezniük gyógyszeres terápiával.

Arra törekedtem, hogy jó vezető legyek. Éppen ezért a gyermekeim kedvenc sorozatának, az Office-nak a főszereplőjével találtam párhuzamot, hiszen ő mindig nagy munkakedvvel ment dolgozni, imádta a munkahelyét és a beosztottjait, nagy energiával és elszántsággal végezte a dolgát, és nagyon jó akart lenni. Én is így dolgoztam mindig, miközben arra törekedtem, hogy összefogjam a klinikán az oktatási, kutatási, betegellátási és fejlesztési területet úgy, hogy empátiát, toleranciát és konfliktusmenedzsmentet is tanúsítok

– emelte ki.

Az MTA–SZTE Dermatológiai Kutatócsoport vezetője büszke arra, hogy az elmúlt 20 évben az alagsortól egészen a tetőig megújult a klinika, ahol kutatólaboratóriumot is létrehoztak. Megjegyezte, csupán egy dolgot nem sikerült kipipálni a bakancslistáján, ez pedig a kerékpártároló. De szintén büszkeség számára, hogy a klinikával számtalan kitüntető címet megkaptak, mintegy 40 szabadalmi bejelentéssel rendelkeznek, nemzetközi kapcsolatrendszert építettek ki és olyan eljárásokat fejlesztettek ki, melyeket már külföldön is alkalmaznak.