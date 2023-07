A Jövendölés már a negyedik közös alkotásunk volt Si­moncsics Pállal, Hell Istvánnal és Hell Nikolett-tel, tehát jól összeszokott csapatról van szó, amelynek tagjai között a folklór közös nyelv, hiszen mindannyian néptáncosok vagyunk, Simoncsics Pállal pedig alapítótagjai a Möndörgő Néptáncegyüttesnek. Minden darab úgy indul, hogy átbeszéljük, milyen történések, helyzetképek alkotják a darabot, hol milyen hangulatot, képet kell megteremtenem a zenével, és az hogyan segíti a karakterek változásának vagy a történéseknek a bemutatását. Ha megvan a váza a darabnak, onnantól a koreográfussal dolgozok szorosabban együtt. Amint vele is összeállt a koncepció, elvonulok, az utolsó 3-4 hónapot a zenésztársakkal és saját magammal töltöm, egészen a stúdióba kerülésig. Így történt ez a Jövendölés esetében is. De sosem érzem azt, hogy készen vagyunk. Akkor sem, amikor a színpadon látom a produkciót, hanem azt figyelem, hogy mi az, amin még csiszolni kell, vagy kellett volna. A Jövendölés azért is volt nehezebb, nagyobb kihívás, mert ez egy kiterjesztett lélektani mono­dráma. A belső lelki hangulatokat kellett megragadnom és azok színpadra vitelét elősegítenem. Lényegesen kevesebb lineáris történeti elem volt a darabban a korábbiakhoz képest.