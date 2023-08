Hongkongba is elvitte Karikó Katalin a Szegedi Tudományegyetem és a szegedi biológus képzés kiválóságának hírét. A Hongkongi Kínai Egyetem (CUHK) honlapján tette közzé a hírt: a 2023. augusztus 4-i tiszteletbeli diploma-átadó ünnepségen a Tudományok Doktora címet adományozta Karikó Katalinnak. E kitüntetéssel a magyar biokémikus jelentős tudományos felfedezéseit és életmentő eredményeit ismeri el az ázsiai egyetemek ranglistáján 6. helyen szereplő intézmény.

„Karikó professzor jelenleg a Szegedi Tudományegyetem professzora, valamint a Pennsylvaniai Egyetem Perelman Orvostudományi Karán idegsebészeti adjunktus” – olvasható a tudós dióhéjban összefoglalt életrajzában. Ott hangsúlyt kap, hogy kutatóként a ribonukleinsav (RNS) által közvetített mechanizmusokra specializálódott, leginkább a hírvivő RNS, azaz az mRNS-technológia és a Covid-19 vakcinák fejlesztésében való közreműködéséről ismert.

A világhírű biokémikus megtalálta a módját az mRNS módosításának. Társaival olyan szállítási mechanizmust dolgozott ki, amellyel a lipid nanorészecskékbe csomagolt mRNS-molekulák célzottan eljuttathatók a test azon részébe, ahol megszületik a betegséget leküzdő immunválasz, elkezdődik a gyógyuláshoz szükséges fehérje termelése.

Karikó Katalin a nemzetközi jelentőségű és úttörő kutatómunkájáért több mint száz elismerést kapott. Ezek közül a CUHK-közlemény hetet emel ki, köztük az ázsiai Nobel-díjnak tekintett Tang Prize-t, a tudomány Oscarjának nevezett Breakthrough-díjat és a Német Future Prize-t, miközben megemlíti: számos egyetem tiszteletbeli doktori címét is elnyerte.

A honkongi média részletesen beszámolt Karikó Katalin látogatásáról. Ottani nyilatkozataiban is a továbbtanulást, a tudományt és a kutatómunkát népszerűsítette, a nők laboratóriumokban és fejlesztésekben játszott szerepére irányította a figyelmet. A számos kínai nyelvű tudósítás mellett például az scmp.com angol nyelven összegezett. „Miután a Covid reflektorfénybe helyezte őt, az mRNS-vakcinák mögött álló tudós Hongkongban díjat kapott, és kifejezte reményét, hogy a technológia más betegségek kezelésére is alkalmas lehet”. A „magyar-amerikai biokémikus professzor azt reméli, hogy az mRNS-tudományt a sebgyógyításban és akár a rák ellen is lehet használni”. Karikó Katalin a „CUHK díszdoktori címének átvételére érkezett a városba, ahol megosztotta viharos kutatói útjának emlékeit, és véleményt mondott Hongkong biotechnológiai központként való működéséről”.