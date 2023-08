Ennél már tudatosabb fesztiválszettnek minősül a melltartóra húzott necc felső – úgy tűnt, idén ez hódít leginkább a divatra érzékeny lányok körében. Ebből az anyagból egyébként van miniruha is, ami már egy fokkal merészebb viselet, és sok esetben apró díszekkel is díszített, hogy még alkalmibb legyen. Az ezeken megcsillanó fény diszkrét feltűnést kelt, nem úgy, mint azok a flitteres ruhák, amiket szintén látni a fesztiválon. Aki élő diszkógömb szeretne lenni az éjszakában, bátran válassza ezt a megoldást, bár nem sok olyan hölgyet láttunk, akinek ez jól állt volna. És ha már itt tartunk: említsük meg a fiúk idei legtrendibb fesztiválmegjelenését: a félmeztelenséget. Az első napi hőség sokakat késztetett arra, hogy megváljanak pólójuktól és egy szál farmerben flangáljanak a területen, ez pedig olyan felkapott lett, hogy a következő napokon is sokan így buliztak. Itt szeretnénk megjegyezni, hogy viszonylag kevés olyan felsőtestet láttunk, ami ezt indokolná, vagyis aki csajozni szeretne, jól gondolja meg ezt a dolgot, mert lehet, hogy több kárt okoz magának, mint hasznot.