B. Balogh Edit a Talentum Alapítvány az Önkéntesség Támogatásáért nevű szervezet elnöke. Az Alapítvány külföldi önkéntesek fogadásával, magyar önkéntesek külföldre utaztatásával foglalkozik. Emellett a Magyarországon tevékenykedni kívánó magyarok is tudnak náluk tevékenységet vállalni például kórházi, színházi vagy múzeumi önkéntesség keretein belül. A Talentum azonban nemcsak egy-egy terület kipróbálására ad lehetőséget, hanem tanít is. Civil szervezetek, civil munkatársak számára szervez képzéseket, ad számukra jó gyakorlatokról mintákat. Jelenleg egy társasjáték kidolgozásával is foglalkoznak, mely szeptemberben debütál iskolai közegben is. Ezen túl működik náluk a Korall Klub, ahova további fejlődés céljából lehet jelentkezni. A Délmagyar Podcast soron következő adásában B. Balogh Edittel beszélgetünk a Talentum Alapítvány szerteágazó tevékenységéről.