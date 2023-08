Öt szervezet munkatársai tartottak közösen sajtótájékoztatót a SZIN nyitónapja előtt a Partfürdőn. A Szegedi Járási Hivatal hivatalvezetője elmondta, hogy a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal lassan egy évtizede ott van minden fesztiválon. Holubán Csilla hozzátette, hogy nekik ez alatt a pár nap alatt az a legfontosabb, hogy a közigazgatást közelebb hozzák az emberekhez, és jó alkalom egy ilyen arra is, hogy megmutassák, mivel foglalkoznak a hivatal munkatársai.

Persze nem csak a hivatal komoly arcát mutatjuk be. Egy könnyedebb, vidámabb programsorozattal is készültünk. Meg lehet nézni például a kormányablakbuszt belülről is, de különféle játékokat és teszteket is hozunk a fesztiválozóknak

– tette hozzá Holubán Csilla.

Kint lesz a SZIN-en a fogyasztóvédelem, és a népegészségügyi osztály is, ahol meg is szondáztatják azt, aki kéri. A kormányablakbusz egyébként működik is majd, vagyis lehet például iratokat csináltatni.

A NAV Csongrád-Csanád Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának végrehajtási igazgatóhelyettese pedig már arról beszélt, hogy a NAV célja, hogy meg tudja szólítani a felnövő korosztályt. Tápai István hozzátette, hogy a vám- és az adónyomozók munkáját is bemutatják, de azt is megtudhatják a látogatók, hogy miként képeznek ki egy keresőkutyát. A kicsiknek társasjátékkal, a nagyobbaknak kvízekkel készülnek, és aki elég bátor, attól ujjlenyomatot is vesznek. Az igazgatóhelyettes kiemelte, hogy toboroznak, és keresik a jövő pénzügyőreit, akik akár a röszkei határátkelőn is szolgálhatnak majd.

Szintén a tororzást hangsúlyozta a Pere Csaba. A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense azt mondta, hogy a rendőrség idén sem csak a rendezvény biztosítását végzi.

Kiemelt szerepet kap ugyanis a toborzás. Várjuk azokat, akik érdeklődnek a 10 hónapos rendőrjárőr képzésről, a határvadászok munkájáról és az iskolaőrök feladatairól

– tette hozzá. Természetesen a rendőrség standján is játékos vetélkedőkkel várják az érdeklődőket.