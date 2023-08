Fontos kutatásokat végzett a Magyar Dermatológiai Társulat és a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (SZTE SZAKK) Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinikája is a melanoma hazai helyzete kapcsán. A társulat szerdán online sajtótájékoztatót szervezett, amelyen ismertették az eddigi eredményeket. Wikonkál Norbert, a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke közölte, azt látják, hogy a nők esetében fiatal korban sem ritka a bőrdaganat előfordulása, akár a gyermekvállalási időszakban, míg a férfiaknál inkább idősebb korban jelentkezik a betegség.

Hozzátette, munkatársaival a hazai fesztiválokon is jelen voltak már a nyáron, például a Fishing On Orfű fesztiválon, ahol 415 személy bőrfelszínét vizsgálták meg tetőtől talpig, ennek során pedig 3 melamomás beteget szűrtek ki, valamint 10 esetben olyan aszimmetrikus anyajegyre lettek figyelmesek, amelyet el kell távolítani. De jelen voltak az idei Sziget Fesztiválon is, ahol 600 szűrést végeztek, ott 6 személynél állapítottak meg melanomát, és 50 szabálytalanul kinéző anyajegyre lettek figyelmesek. Az elnök megjegyezte, a megvizsgáltak 1 százalékánál kimutatták a bőrdaganatot, így bele se mer gondolni abba, hogy mi lett volna, ha minden fesztiválozó részt vesz a szűrésen.

A szerdai sajtóeseményen Gyulai Rolland, az SZTE SZAKK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika igazgatója többek közt arról beszélt, hogy 2011 és 2019 között átfogó kutatást végeztek a bőrbetegség kapcsán, ez idő alatt majdnem 23 ezer új beteget regisztráltak, az átlagéletkor 60 év körüli volt, de a 20 és 29 év közöttiek csoportjában is majdnem 3 ezer beteget diagnosztizáltak 9 év alatt.

Rámutatott, az összpopulációt tekintve a betegek 75 százaléka volt életben 60 hónap elteltével is, a nők körében valamivel jobbak voltak a túlélési esélyek. Beszámolója szerint egyébként folyamatosan növekszik hazánkban a melanomával küzdő betegek túlélési esélye, ezt főként az új terápiás gyógyszerek teszik lehetővé. Általuk ugyanis a betegek egy részénél elérik a teljes gyógyulást, vagy legalábbis nagyon hosszú tünetmentes időszakot tudnak eredményezni. Ráadásul azok számára is van már hatékony kezelés, akiknek áttétes a bőrdaganatuk.

Gyulai Rolland azt kérte, hogy amint elváltozást tapasztalunk a bőrünkön, menjünk orvoshoz, ne várjunk azzal heteket, hónapokat. Kérte azt is, hogy használjunk fényvédőt és kerüljük a szoláriumot.

Az online sajtótájékoztatón Baltás Eszter, a szegedi klinika egyetemi docense is felszólalt, aki a melanoma kevésbé ismert, ritkábban előforduló, de rendkívül veszélyes formáiról adott számot. Ilyen noduláris vagy göbös melanoma, amely folyamatosan növekvő kis csomóként, dudorként kezdődik. Ez érintésre általában tömött vagy kemény tapintatú, sötétbarna vagy fekete mellett bőrszínű is lehet. De ebbe a kategóriába tartozik a tenyéren vagy talpon jelentkező szabálytalan pigmentfolt, valamint a köröm alatt lévő hosszanti, többszínű pigmentcsík is. Ezek mindegyike ritka melanoma, ahogyan a nyálkahártyán jelentkező barnás fekete folt is az lehet.