Nagy Sándor ásotthalmi mezőőr néhány éve döntött úgy feleségével és hat gyermekével, hogy a fővároshoz közeli Gyömrőről az akkor béke szigetének tartott Ásotthalomra költöznek, ahol megvalósítják nagy álmukat, és önfenntartó, önellátó tanyagazdaságot építenek. Ebből még a béke szigete és a gazdaság megvalósítása várat magára.



Maga Toroczkai kérte fel a munkára



Sándor éppen befejezi uzsonnáját, és már indulunk is a masszív Ford pickuppal az ásotthalmi erdőbe embercsempészeket keresni. Egyszerre beszélgetünk Sándor életéről és a munkájáról. A nyomdászvégzettségű fiatalember először fél évig a migránsok szemetét szedte összeszorított foggal. Nagyon szeretett volna mezőőr lenni, de erre akkor nem volt lehetőség. Fél év elteltével viszont maga Toroczkai László, Ásotthalom akkori polgármestere kérte fel a feladatra.

Közben még elmondja, hogy bár az álomgazdaság megvalósítása még odébb van, de azért a batáta szépen pendül.

A szeméthalom mellett megtaláljuk Nur Dzabir egyik befogadóközpontban készült igazolványát. Fotó: Török János



Autóroncsok és bokáig érő szemét



Akármerre megyünk, mindenhol autóroncsok hevernek. Amit lehetett, már rég kiszedtek belőlük. Ezeket embercsempészek hagyják hátra, amikor rajtuk ütnek, és a migránsokkal együtt szétszaladnak. Egyik mellett egy helybéli téblábol, valami mozdíthatót keres, ami ér valamit. Sándor csak az ásotthalmi erdőben 26 roncsot tud. A jogszabályi környezet miatt a rendőrség csak tettenérés esetén szállítja el az embercsempész járművét. A mezőőr szerint a legtöbb itt rohad majd évtizedek múlva is. Ugyanez a helyzet a szeméttel. Hiába gyűjtik össze zsákokba, ezeket értéktárgyakra vadászó helyiek szaggatják szét. Az elszállításhoz konténert kell fizetni, amire nincs pénze az önkormányzatnak. A Bogárzói-csatornában most is bokáig ér a szemét. Itt lapulnak meg a migránsok, mert itt nem látja őket a hőkamera.

Facebookon hirdető embercsempész

Aki így, illegálisan indítja nyugat-európai karrierjét, az hogyan illeszkedik majd be?

– teszi fel a költői kérdést. Elmondja, hogy az embercsempészek Facebookon hirdetik a munkát. Már a Szeged munka elnevezésű Facebook-csoportban is hirdette rossz magyarsággal egy magát Muhammad Alzupinak nevező ismeretlen, aki bátor fiatalokat keres Szegedről Németországba szállítani utasokat.

Hiába gyűjtik zsákokba a szemetet, ezeket értéktárgyakra vadászó helyiek szaggatják szét. Az elszállításhoz konténert kell fizetni, amire nincs pénze az önkormányzatnak. Fotó: Török János



Sem félni, sem költözni nem hajlandó



Amikor megkérdezzük Sándort, hogy nem fél-e annak tudatában, hogy a határ másik oldalán felfegyverzett bandák lövöldöznek, azt mondja, azért van kint, mert nyolc gyereke van.

Én nem vagyok hajlandó még egyszer költözni. Ásotthalom a migránsok kurvája: csak kihasználják, eldobják, és mennek tovább

– mondja a politikai korrektséget hírből sem ismerő, szókimondó mezőőr. Közben a szeméthalom mellett megtaláljuk Nur Dzabir egyik befogadóközpontban készült igazolványát. Ő is pont 1989. január elsején született, mint a legtöbbjük.

Migránsokkal és embercsempészekkel végül nem találkozunk. Sándor viccelődik. Azt mondja, igazából a roncsokat is egy bontóból hozták délelőtt, hogy legalább azokat meg tudja mutatni nekünk. Nem nevetünk.