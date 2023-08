Nemcsak a légkondira jött össze a pénz, de még másra is jutott Zákányszéken. Mint megírtuk, szülői összefogással gyűjtöttek a hűtő-fűtő berendezésre a Zákányszéki Védőnői Szolgálatnak a kisgyermekes szülők. A felújított épületben csak egy klíma hiányzott a teljes komforthoz, ami már nem fért bele a költségvetésbe, ezért az anyukák kezdtek el gyűjteni rá.

Az egyik ötletgazda, Puskás Gabriella elmondta, sikerrel zárult összefogásunk és már be is szerelték a hűtésre és fűtésre is alkalmas, energiahatékony klímaberendezést a Zákányszéki Védőnői Szolgálathoz.

Fotó: DM

Hamar összejött a pénz, gyorsan ment a dolog. A kezdeti lelkesedést követően a Délmagyar cikk adott neki egy második lendületet és ezzel célba értünk. Örülök, hogy ilyen hamar és ennyien érezték fontosnak, támogatásra érdemesnek ezt az elképzelést. Külön köszönet azoknak, akik mindenféle személyes érintettség nélkül is támogatták az összefogásunkat, hogy a kismamák, gyermekek, a szülők és védőnők az időjáráshoz alkalmazkodva, de mégis kellemesebb hőmérsékletben tudjanak részt venni a védőnői megjelenések során

– mondta Gabriella.

A legtöbb támogató maga is érintett, zákányszéki és a védőnőhöz jár, vagy járt, de a szervezők legnagyobb meglepetésére egy Zákányszékről elszármazott, Németországban élő támogatójuk is volt, aki a Facebookon szerzett tudomást a gyűjtésről. A lelkesedésre jellemző, hogy több pénzt sikerült összegyűjteni, mint amibe a klíma és annak beszerelése került. Ebből az összegből pelenkázó lapot és dekorációt vásárolnak majd.