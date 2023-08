Miután párttá alakult Jakab Péter bukott Jobbik-elnök A Nép Pártján nevű mozgalma, Jakab országjárásba kezdett, aminek szerdán volt a szegedi állomása. A Klauzál térre várták az érdeklődőket, de nemhogy nem telt meg a tér, épphogy csak egy páran voltak kíváncsiak Jakab Péterre, akit Tóth Péter a párt szegedi szervezője fogadott, aki korában szintén jobbikos volt.

Jakab Péter elmondta, hogy az országjárással az a célja, hogy felébressze azokat az embereket, akik nem elégedettek a Fidesszel. Hozzátette, hogy össze akarja gyűjteni azt a többséget, akik kormányváltást szeretnének Magyarországon. Jakab Péter szerint az a probléma, hogy az ellenzéki pártok nem szólítják meg ezeket az embereket. Elmondta, hogy már harmadik napja járja a vidéket, és azt tapasztalja, hogy nem járnak vidékre politikusok, pedig erre nagy szükség lenne. Arról is beszélt, hogy nem a választások előtt kell belekezdenie az ellenzéki politikusoknak az országjárásba, hanem már most.

Megemlítette, hogy az országgyűlési választásokra nem szabadna 2026-ig várni, mivel szerinte az embereknek nincs erre idejük. Azt is állította, hogy a Nép Pártján egy új ellenzéket épít, ha ebben nem lesznek partnerei a jelenlegi ellenzéki erők. Hasonlóan vélekedett Tóth Péter is, aki azt mondta, hogy jelenleg a pártépítési folyamatnál tartanak, hiszen csak nemrég alakultak hivatalosan is párttá. Neki egyébként ismerős a feladat, hiszen hosszú éveken át volt a Jobbik helyi tagja. Tóth Péter is megerősítette, hogy előrehozott választást szeretnének, viszont a tavalyi ellenzéki összefogás

hibás konstrukció

volt.