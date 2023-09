Az angol urban exploration vagy urban exploring, rövidítve urbex, avagy városfelfedezés ember által létesített, jellemzően elhagyatott városi építmények magánszemélyek általi felkereséséből és felfedezéséből áll. Kö­­zéppontjában olyan épületek állnak, amelyek már vagy romosak és elhagyatottak, vagy éppen ellenkezőleg, aktívak, de a magánszemélyek számára nem látogathatók.

Az urbex célpontjai lehetnek többek között elhagyatott gyárak, kórházak, katonai és ipari létesítmények, tetők vagy pincerendszerek. A kifejezés ugyanakkor nyilvánosan látogatható helyek, például parkok felfedezése kapcsán is használatos. Az urbexing fizikai és/vagy egészségügyi veszélyekkel járhat. To­váb­­bá jogi kö­vetkezményei is lehetnek, ha a célobjektumra történő behatolás illegálisan vagy engedély nélkül történik. A legtöbb ugyanis magántulajdonban van, mint az ásotthalmi határőrlaktanya is.



Tompán védte a hazátTermészetesen bejelentkeztünk és engedélyt kértünk a tulajdonostól, aki rábólintott a látogatásunkra. Az egyik épületen éppen munkások dolgoztak, felújítják, valószínűleg terménytároló lesz belőle. Tartottak már itt struccokat is.

Amikor én voltam határőr

– kezdett el mesélni Bánhidy Zoltán, aki a közeli Bedő Albert erdészeti iskola nevelőtanára és természetesen határőr is volt, sok más mellett –,

tíz kilométeres határszakaszért volt felelős egy ilyen határőrőrs. Az volt a feladatunk, hogy a rendelkezésre álló eszközökkel védjük a határt. Ásotthalmon akkoriban a buszmegállóban is volt mindig egy civil ruhás határőr, aki a gyanús alakokat igazoltatta. Még állt a vasfüggöny, a keletnémet határsértők próbálkoztak erre. AZ NDK-ból könnyebb volt errefelé szökni az NSZK-ba

– mesélte az egykori határőr, aki innen nem messze, Tompán védte a hazát.



Hívójele Színházközpont



Közben körbejártuk az egykori laktanyát. A fő­épület ablakai be vannak falazva, valószínűleg azért, hogy a migránsok ne jöjjenek be. Érdekes módon erre sehol nem láttuk a nyomukat. A szolgálati lakások is tárva-nyitva állnak még viszonylag jó ál­­lapotban, az eredeti kapu is látszik szögesdróttal, igaz, már benőtte az akác. Ezek az őrsök csak a rendszerváltásig voltak fontosak, súlyos bűncselekmény volt a határsértés, és akkoriban kifelé igyekeztek az országból. Az ellenség megtévesztésére minden őrsnek kódneve volt, ezeket használták a TBK-n, a távbeszélő készüléken. Volt színházközpont és olajfaliget kódnevű őrs is a közelben.



Az illegalitás határán mozog az urbexezés. Az egykori ásotthalmi határőrőrsnek helyet adó épületek tulajdonosa engedélyezte, hogy bemenjünk.

Fotó: Török János



A graffitisek kezdtékAz interneten fellelhető információk szerint az urbex mint „mozgalom” Magyarországon először a 90-es évek kö­­zepén, kétezres évek elején jelent meg, elsősorban a graffitisek körében, ők keresték fel az elhagya­tott épületeket, majd egy egészen pici csoport, szubkultúra folytatta a hagyományt, de ez akkoriban még egy viszonylag szűk réteget érintett. Az urbex robbanásszerű elterjedését a videómegosztó portáloknak köszönheti, és nagyjából a 2012-es években kezdett növekedésnek indulni a fiatalok körében. Mára már egy több tízezres csoportot érint, amelyben nem csupán a fiatalabb korosztályt találjuk meg, hanem már többségében a középkorúakat, és egyre több nő is hódol ennek a szenvedélynek.