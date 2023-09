A kormány célja, hogy új gazdasági övezet jöjjön létre a Debrecen–Miskolc–Nyíregyháza háromszögben, és Debrecen legyen a vidék fővárosa – mondta el a Rádió7 Közös Nevező című műsorában Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter, a térség országgyűlési képviselője kiemelte, a most tervezett fejlesztések nagy része is ezzel kapcsolatos, hiszen fontos, miként tudják a munkaerőt ráhordani Debrecenre, így az odavezető úthálózat fejlesztése is prioritást élvez. Nagy adósságnak nevezete, hogy minden út Budapestre vezet, és ma könnyebb Szegedről a fővárosba eljutni, mint mondjuk Debrecenbe. Mivel a kormány döntése, hogy egyfajta Szeged–Debrecen hidat létesít, az algyői Tisza-híd négysávosítását is ebben a perspektívában kell vizsgálni.

Bár a főváros adja az ország GDP-jének az egyharmadát, nekünk fontos stratégiai célkitűzésünk a vidék megerősítése. Most valóban a vidék következik, ami azt jelenti, hogy vidéki centrumok jönnek létre

– közölte Lázár János.

100 milliárdos fejlesztés

Ahogy megírtuk, nemrég felülvizsgálta a közútfejlesztési beruházásokat a kormány és levette a befagyasztott projektek listájáról az algyői Tisza-híd kétszer két sávra történő bővítését. Lázár a rádióműsorban azt mondta, a hídon 2022-ben naponta 17,5 ezer jármű haladt át a felmérések szerint, és éves szinten tucatnyi alkalommal, az utóbbi 5 évben 60-szor kellett részlegesen korlátozni rajta a forgalmat.

Elmondta, hogy a tramtrain és a buszok mellett sokan ingáznak Szeged és vásárhely között, úgy értékelt, hogy a két város összenövőben van.

Az én fejemben ez a két város hamarosan ikervárossá válik annak minden társadalmi, gazdasági és politikai következményével. Azt szeretném, hogy a közlekedés még könnyebb legyen, és ez bekapcsolódik egy nagyobb rendszerbe

– mondta.

Az algyői híd fejlesztése kapcsán már megrendelték a kiviteli tervet, és kiírták a közbeszerzést is.

A politikus közölte, két lehetőség van: vagy a meglévő hidat valamelyest visszabontják és erre építenek egy új struktúrát és a meglévő mellé építenek egy 2 sávos hidat. Amennyiben a hídszerkezet annyira elhasználódott, akkor lehetséges, hogy el kell bontani, majd egy teljesen új négysávos hidat kell építeni. Ez egyelőre nem tudható, a műszaki vizsgálatok után derül ki. Az, hogy ez mennyire nagy projekt, jól szemlélteti, hogy 100 milliárd forintos nagyságrendű beruházásról van szó, Lázár szerint a tramtrain-projekttel vetekszik a jelentősége.

Megemlítette, hogy egy útfejlesztés is rácsatlakozik erre a projektre, a tervek szerint ugyanis rendbe teszik a nagyfai bv-intézethez vezető szakaszt is.

Újraépítik a Szent Gellért hidat

Az államnak, a kormánynak és az országnak nagy érdeke fűződik Szeged fejlődéséhez is, ahol van egy olyan városvezetés, amelyikkel, ha nem is könnyen, de lehet beszélni. Kibontakozóban vannak nagy tervek, komoly gazdasági fejlődés és fejlesztés jöhet Szegedre a kormány döntése alapján, annak segítségével. Ezt azonban szintén fel kell tárni közlekedési szempontból, ezért épült meg a Szeged–Szabadka vasútvonal, ezért lesz Szeged és Vásárhely ikerváros nagyobb perspektívából nézve, és ezért nagyon fontos az, hogy az M43-asnak a környezetét is erősítsük, hogy minél könnyebben el lehessen jutni Magyarországról Romániába és fordítva

– magyarázta a rádióműsorban a politikus.

Elmondta, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel folyamatosan egyeztet arról, hogy további két ponton tegyék megközelíthetővé a térséget: az egyik Kiszombornál a Maros-híd megerősítésével, továbbá a magyarcsanádi Szent Gellért híd újjáépítésével. Utóbbi település kapcsán az is cél, hogy a teherforgalmat kivezessék az M43-asra. Kiszombornál a hídtól 6 kilométer a határ és ugyanennyi az elkerülő. Erre a fejlesztésre már korábban készültek tervek, most ezeket vették újból elő. Lázár elmondta, a makói elkerülő nagyjából 12-13 milliárdból épülhet meg, ehhez jön még a híd megerősítése és az út megépítése Kiszombor felé.

Hangsúlyozta, ezekkel a fejlesztésekkel a szomszédos román megyéknek a gazdasági lehetőségeit össze tudják majd kapcsolni Csongrád-Csanád vármegyével, tehát el tudják hárítani a fizikai akadályokat a két ország két része között.

Gazdasági fejlesztésektől függ a szegedi híd építése

Nekünk nagyon fontos az Arad–Temesvár–Szeged kooperáció erősítése. Természetesen itt felmerül az újszegedi Tisza-híd kérdése is, amivel foglalkozunk természetesen, annak újra napirendre vételén dolgozunk

– jegyezte meg. Lázár János azt mondta, intenzív kormányzati tárgyalások zajlanak külföldi befektetőkkel, Szeged városával és a gazdaságszervező minisztériumokkal. Amennyiben sikerül Szegeddel megállapodni, akkor a városon belüli és a környékén megvalósítandó infrastrukturális fejlesztéseket is meg kell fontolni, és a miniszter szerint akkor érdemben visszakerülhet a napirendre a híd kérdése.