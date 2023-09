Lapunk leplezett le egy csalót A csalás már egy évszázaddal ezelőtt sem volt kifizetődő. 1911-ben írta meg a Délmagyarország: börtönbe került Incédi Árpád álmérnök és házasságszédelgő. A csalót lapunk leplezte le, miután egy vagyonos szegedi családot csapott be egy közismert ügyvéd segítségével. Közmegbecsülésnek örvendő szegedi családból származott, de lejtőre tévedt, családját is megkárosította, és „az apróbb hamisságok után nagystílű szélhámossá fejlődött”. A házasságszédelgésen kívül más bűnök is terhelték a lelkét, feljelentést tettek ellene csalás és okirat-hamisítás miatt is. Végül letartóztatták Incédit. 1912. január 20-i lapszámunk adta hírül: csalásai miatt, büntetett előéletűként másfél év letöltendőt kapott.