Térváron régóta tartanak búcsút és a helyiek szerették volna, ha folytatódik a szép hagyomány. Korábban is minden szeptember első vasárnapján rendezték meg, azonban más helyszínen. 2020-ban azonban változás történt, mert akkor szentelték föl a térvári kápolnát. Kis János ötlete volt a kápolna megépítése, végül 2019-ben kezdték el építeni, több környező település lakójának példás összefogásával. Kenderesi András, a Páduai Szent Antal Plébánia Egyházközségének világi elnöke és Károsi János térvári lakos koordinálta a munkálatokat. Azóta pedig minden évben ott rendezik meg a Térvári Búcsút. A forgatókönyv hasonló, a kápolnánál megtartott ünnepi Szentmise mellett hagyományőrző programokkal is várták az érdeklődőket most vasárnap is.

A programok délelőtt 10 órakor kezdődtek az 1848-49-es szabadságharc Szegedi III. Honvéd Zászlóalj Hagyományőrző Egyesület bemutatójával. Utána következett az ünnepi szentmise, majd agárfuttatást és magyar kutyafajták bemutatóját láthatták az érdeklődők.