Nagy örömmel osztom meg veletek, hogy ma két kiskundorozsmai óvoda is új klímaberendezéseket vehetett át.

Bölcs utcai Tagóvoda vezetőjének Csányiné Kecskés Hajnalkának egy korábbi ígéretemnek eleget téve, új klímaberendezés megvásárlásával támogattam az Óvodát.

A Jerney utcai óvoda klímaberendezését az Országos Koraszülött és Gyermekjólét Alapítvány elnökével Antoni Dusánnal közösen adtuk át a Tagóvoda vezetőjének Szabó Anikónak. A tavalyi évben a “Legszegedibb jótevőnek “ is megválasztott Dusánnal, egy fantasztikus Jótékonysági Apák napi rendezvényt sikerült megszervezzünk a régi dorozsmai nagybanin, melynek bevétele jótékony célokra lett elköltve. Ennek egyik kedvezményezettje lett ma, szeretett óvodánk is.

A kiskundorozsmai gyerekek jóléte és kényelme továbbra is elsődleges lesz számomra.