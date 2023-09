Ebben az évben sem telt el szeptember első szombatja sárga gumikacsák nélkül Szegeden, ezúttal is ötezer sárga „csöppséget” úsztatott meg a Tiszán a Rotary Club Szeged Dóm Egyesület. Tették ezt idén már nyolcadik alkalommal, sok-sok gyermek és felnőtt örömére.

A Classic Grill VIII. Rotary Jótékonysági Gumikacsa Versenyre idén is előzetesen lehetett kacsajegyet váltani, a befolyt összeggel pedig ebben az évben is a szívfejlődési rendellenességgel született gyermekek életmentő műtétjét támogatják a szervezők. A tavalyi versenyen 2,9 millió forint gyűlt össze, ebből 3 gyermek szívműtétje valósulhatott meg. Azt egyelőre még nem tudni, hogy idén mekkora összeg jut majd a kis betegek gyógyítására a Gift of Life programban, erről később számolunk be olvasóinknak.