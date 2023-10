Hódmezővásárhelyen három utcaszakaszon csak behajtási engedéllyel lehet parkolni – erről a közgyűlés döntött a legutóbbi soros ülésén. Ez a Völgy utcát és a Dr. Rapcsák András út két szakaszát érinti.

Az önkormányzat behajtásokat szabályozó rendelete 2008-ban született. Ez úgynevezett „fizetős” engedély volt, vagyis bizonyos összeget kellett az ott lakóknak fizetniük ahhoz, hogy ott, az ingatlanuk közelében állíthassák le gépjárműveiket. Tavaly azonban a Kúria határozatban állapította meg, hogy nincs olyan törvényi előírás, amely felhatalmazná az önkormányzatokat arra, hogy a közút használatáért bármilyen díjat is szedjenek. A közgyűlés ezért 2022-ben módosította a rendeletet úgy, hogy a behajtási engedélyek kiadásáért nem kellett fizetni – derült ki a közgyűlés legutóbbi soros ülésén.

Fotó: Kovács Erika

Az elmúlt év tapasztalatai azt mutatták, hogy több helyen is felesleges a behajtási engedély kiadása, ezért módosították a függeléket. Ezután csak a város három pontjára kell behajtási engedélyt kérni, a Völgy utcába, a Dr. Rapcsák András utca 1-12. és a Dr. Rapcsák András utca 10-12. udvarára. Ezeken a területeken parkolni nem lehet, csak a területen áthaladni.

Krupiczer Ferenc képviselő hangot adott azon véleményének, hogy ez a Völgy utcában gondot jelenthet a nyári időszakban. Több koncertet is rendeznek ott és problémás lenne az érkező művészek parkolása. Mint kiderült, az előterjesztéssel ellentétben nem a teljes Völgy utcára, csak annak zsákutca részére vonatkozik az engedélykérési kötelezettség, de egyedi engedélyekre is van lehetőség. Az érintett szakaszokat KRESZ-táblával is jelzik.