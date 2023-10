Csaknem 80 kiállítóval rendezték meg vasárnap az IH Rendezvényközpontban a Menyegző esküvői börzét. A februári Menyegző esküvői kiállítás szervezői ezúttal egy családiasabb programot ál­­modtak meg, ahol a kezdő vállalkozások is ugyanakkora hangsúllyal jelenhetnek meg a házasulandó párok előtt, mint a nagy múltú cégek. Ennek ér­dekében mindenki ugyanakkora standot kapott. Gór-Nagy Gábor szervező hozzátette, a fő hangsúly ezúttal az előadásokon volt. Beszélt többek között sminkes, fodrász, divattervező és ceremóniamester is a nap so­­rán, így első kézből ismerhették meg az érdeklődők a legújabb trendeket. De szerveztek work­shopokat is: meg lehetett tanulni az asszertív kommunikáció alapjait, olyan légzőtechnikát, amely segít az izgulás leküzdésében, illetve lehetett ké­­szíteni hímzett gyűrűtartót vagy asztaldíszt is.