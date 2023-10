Elkészült a globális békeindex (GPI) 2023-as rangsora. A felmérés szerint idén is Izland a világ legbiztonságosabb állama, a második Dánia, a harmadik pedig Írország. Magyarország – 2022-höz képest négy helyet rontva – a 18. helyen végzett. A 2007-ben az ausztráliai Sydney-ben alapított és hat országban működő Institute for Economics and Peace évente 163 országot rangsorol többek között az erőszak és a bűnözés mértékét, a terrorizmus jelenlélétét vizsgálva. Ők csak tudják, hogy mit mérnek, hiszen Hágában, New Yorkban és Brüsszelben is tartanak fenn irodát. Az intézet kutatásait az ENSZ és a Világbank is felhasználja. A világrangsor 37. helyén az az Egyesült Királyság, vagy ahogy nálunk emlegetik Anglia áll, ami a közbeszédben „tejjel-mézzel folyó Kánaán”, a jólét európai otthona, a biztos jövő ígérete. Az Amerikai Egyesült Államok a 131. helyen áll, míg a szombaton barbár terrortámadást átélő, majd háborúba sodródó Izrael a 143. Magyarország szomszédai közül Ausztria az 5. helyen áll a világranglistán, Szlovénia 8., Horvátország 14., Szlovákia 26., Románia 31., Szerbia 65., míg Ukrajna a 157. a listán, Oroszország 158. A globális békeindex szerint a Föld legveszélyesebb helyei: a Kongói Demokratikus Köztársaság, Dél-Szudán, Szíria, Jemen és Afganisztán. Aki követi a külpolitikai híreket, ezen meg se lepődik. Ukrajna és Izrael példáját látva, talán nem is olyan rossz hely ez az ország, ahogy gyakran az örök pesszimisták tömege emlegeti. A Föld biztonságos szigete, rajtunk múlik, hogy az is marad-e.