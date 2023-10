A város közgyűlése október 26-án, csütörtökön 9 órától ül össze ismét. Egyebek mellett meghatározzák a novemberi közmeghallgatás témáját, beszámol az óvoda és a bölcsőde vezetője, illetve jelentős késéssel a Kalyi Jag egyesület iskolafelújítási munkájáról is tájékoztató hangzik el. Az előterjesztés szerint döntenek arról is, hogy november 1-jétől a téli időszakra ismét bezárják az Emlékpontot és a Zsinagóga udvarán lévő Magyar Tragédia 1944 kiállítóhelyet. A helyi választási bizottságba teljesen új tagokat választanak. A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulásból való kiválás is újra napirenden lesz.