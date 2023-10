Kiemelte, a lézerek orvosbiológiai felhasználásának egyik bölcsője Szegeden ringott és most visszatért az alma materébe. Olyan szakemberek jöttek vissza a klinikára, akik a 21. századi berendezéseknek élettel való megtöltését világszínvonalon tudják végezni. Elmondta, a most megnyílt központ a szakorvosképzés, a jövő orvosképzésének céljait is szolgálja, de a kutatásnak is új lendületet adhat.

A központ vezetője Ratkay Imola lett, aki a világon elsőként végzett beavatkozást a femtoszekundumos lézerrel. Az eljárással rövidlátást, távollátást, szemtengely-ferdülést lehet kezelni, szaruhártyát lehet átültetni. Ratkay Imola szemész főorvos beszámolójából megtudtuk, hogy többek közt rövidlátás, távollátás és öregszeműség, szaruhártya homályok, valamint magasabb rendű fénytörési hibák kezelésével foglalkoznak majd az új központban. A szemész főorvos elmondta, egyre inkább emelkedik világszerte a rövidlátók száma, a WHO szerint 2050-re a legtöbb vakságot a rövidlátás okozza majd. A jelenlévőknek beszélt a lézeres beavatkozások, szaruhártyához kapcsolódó terápiás eljárások létrejöttéről is, így derült ki például az, hogy Juhász Tibor professzor volt az, aki megalkotta a femtoszekundumos lézert még a kilencvenes évek végén.

A megnyitón jelen volt Rovó László, az SZTE rektora, Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke, valamint Vaszari Viktor, a Mediversal Egészségügyi Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója is. Utóbbi rámutatott, üzleti vállalkozás is az új központ, ahol eddig 20 műtétet végeztek. A terv az, hogy 1000-1500 beavatkozást végeznek majd el évente, így a mostani 100 millió forintos beruházás 3 év alatt megtérül majd. Megjegyezte, egyedülálló központot hoztak létre, amely hosszútávon garantálja a dél-alföldi régióban élőknek, hogy hozzájussanak a legmagasabb színvonalú lézeres kezelésekhez, ami által az életminőségük is javul majd.