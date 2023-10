A képviselő-testület legutóbbi ülésén az idei év költségvetését tárgyalták. Az idén második alkalommal módosították a büdzsét és a szociális alapellátások helyi szabályozásáról szóló, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletek módosításáról döntöttek. A sportcsarnok bérleti díja emelkedett, igazodva a fűtési szezonhoz, amikor 50 százalékkal drágábban tudják majd igénybe venni az intézményt. A képviselők tárgyalták a község csapadékvíz-hálózatának fejlesztését célzó projekt vállalkozó szerződésének módosítását is. A Nefelejcs Nyugdíjas Klub támogatási kérelme is napirenden volt. Mivel a kérelemben nem szerepelt a konkrét támogatási igény, végül nem született döntés. A képviselők kezdeményezték az idei támogatási összeg növelésével, mind a jövő évi jubileumi ünnepséggel kapcsolatos egyeztetést a klub vezetőségével. A képviselő-testület támogatta a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosítását is.

Önkormányzati ülés legközelebb a tervek szerint november utolsó csütörtökén lesz. Többek között az alábbi napirendekről lesz szó: beszámoló a bordányi polgármesteri hivatal munkájáról, illetve az önkormányzati adóhatóság tevékenységéről; az önkormányzat adórendeleteinek felülvizsgálatáról és a Bursa Hungarica pályázatok elbírálása.