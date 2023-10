Borzasztó tragédia történik Izraelben és a Gázai övezetben, ahol most nagyon hosszú ideje nem látott mértékben lángolt fel az izraeli–palesztin viszály, miután a Hamász nevű terrorszervezet megtámadta a zsidó államot

– mondta lapunknak a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara alelnöke. Német Ferenc közölte, a radikális szervezet Izrael békés lakosságára támadt, mások mellett azokra, akik egy fesztiválon szórakoztak.

Gondoljunk bele mit éreznénk, ha Szegeden a SZIN-en egyszer csak valakik ész nélkül lövöldözni kezdenének mindenkire, aki mozog. Mélyen felháborító az egész cselekmény

– fogalmazott a kamara alelnöke. Német Ferenc szerint kár lenne most a történelmi gyökereket kutatni, hiszen semmilyen vérontás nem lehet jogos a világban. Azt is elmondta, hogy a megoldást tárgyalások útján kellene rendezni, és nekünk a béke pártján kell lennünk ebben az ügyben is.

Az alelnök hozzátette, hogy Izrael most „oda fog csapni”, hiszen 1948 óta nem érte ekkora támadás zsidó közösséget. Voltak terrortámadások, de azok messze nem voltak ilyen súlyosak.

Elgondolkodtató egyébként, hogy Izraelt, amely be van rendezkedve egy nagyon komoly veszélyhelyzetre is, és egy igen erős hadsereggel rendelkezik mégis meg tudták lepni a terroristák. Igaz, hogy most 24 óra alatt 300 ezer embert állítottak hadrendbe, de a felderítéssel valami mégsem lehetett rendben

– vélekedett Német Ferenc.

A szakértő hozzátette, hogy a korábbi módszerek megdőlni látszanak. Már más hírszerzési módszerekkel dolgoznak a szolgálatok, mint akár csak pár évvel ezelőtt. Új kommunikációs csatornák vannak, amelyek megjelentek a terrorizmusban és a hadviselésben is.

Izrael erre persze nagyon komoly választ ad, ami sajnos további áldozatot követel majd

– tette hozzá Német Ferenc.

A Hamász nevű terrorszervezet szombaton rohanta le a zsidó államot.